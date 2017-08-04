Євро в Україні подорожчало ще на декілька копійок

У п'ятницю, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,70/30,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4306/0,4316 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,8468 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 222 угоди на суму 128,96 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,87/25,89 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,65/30,67 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.