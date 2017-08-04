Зрив приватизації призведе до втрати держбюджетом 16,6 млрд грн - Мінфін

"Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" надходження від приватизації державного майна передбачені в сумі 17,1 млрд грн. Станом на 31.07.2017 від приватизації надійшло 1,916 млрд грн, або 1,12% від плану на рік. За інформацією ФДМУ, основні надходження від приватизації може забезпечити продаж пакетів акцій ВАТ "Турбоатом", ПАТ "Центренерго" і об'єктів паливно-енергетичного комплексу. В разі не продажу зазначених об'єктів, обсяг втрат може скласти 16,6 млрд грн", - зазначили в прес-службі Міністерства фінансів.

У Мінфіні вважають, що приватизація державних пакетів акцій енергетичних компаній не тільки забезпечить планове надходження коштів до бюджету, а й сприятиме залученню іноземних інвестицій в Україну.

"Держава показала свою неефективність в управлінні державними підприємствами. Їх зміст в більшості випадків не приносить вигоди ні суспільству, ні економіці, ні державному бюджету. Тому саме час залучити приватні інвестиції. Успішний і прозорий процес приватизації стане позитивним знаком для наших міжнародних партнерів, оскільки це дозволить Україні в черговий раз довести здатність ефективно розпоряджатися наявними ресурсами і виконувати взяті на себе зобов'язання", - підкреслили в Міністерстві.

Як раніше повідомлялося, Фонд держмайна України виставив на приватизаційний конкурс по 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" (початкова ціна 631 млн грн), ПАТ "Донецькобленерго" (143 млн грн), ПАТ "Донбасенерго" (669 млн грн), ПАТ "Сумиобленерго "(370 млн грн), ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" (728 млн грн), ПАТ "ДТЕК Західенерго" (347 млн ​​грн), ПАТ "Київенерго" (759 млн грн).