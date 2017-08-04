Гривня перед вихідними трохи зміцнилася на міжбанку

У п'ятницю, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,55/30,57 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 25,8429 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 498 угод на суму 309,56 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,70/30,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4306/0,4316 грн/рубль.