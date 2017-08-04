Євро трохи подешевшав у курсах Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2584.2893 (4 серпня – 2588.5752)

100 EUR – 3067.0345 (4 серпня – 3070.0502)

10 RUR – 4.2837 (4 серпня – 4.2610)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,55/30,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.