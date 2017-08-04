Євро трохи подешевшав у курсах Нацбанку
18:31, 04 серпня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 7 серпня: 100 USD – 2584.2893 грн; 100 EUR – 3067.0345 грн; 10 RUR – 4.2837 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2584.2893 (4 серпня – 2588.5752)
100 EUR – 3067.0345 (4 серпня – 3070.0502)
10 RUR – 4.2837 (4 серпня – 4.2610)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,55/30,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.
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