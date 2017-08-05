Час платити за боргами: Україна перерахувала МВФ перші $450 мільйонів

Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 450 млн доларів за програмою stand by від 2014 року.

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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на представника Національного банку.

«Справді, розпочались виплати за програмою Stand by, перший платіж вже було перераховано. Загалом, обсяг виплат перед МВФ – як за основною сумою боргу, так і відсотків за боргом – становить близько 1 мільярда доларів США у серпні-грудні цього року і не становить загрози для обсягу міжнародних резервів. Ми вже врахували ці виплати, прогнозуючи зростання міжнародних резервів до 20 мільярдів доларів США на кінець цього року», — зазначив представник НБУ.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалила виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand-by.