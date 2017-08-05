Фінансова децентралізація: з початку року місцеві бюджети поповнилися на 103 мільярди гривень

Упродовж січня-липня поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 млрд грн.

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

«Фінансова #децентралізація не збавляє обертів. Місцеві бюджети за січень-липень зросли на 24,9 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Упродовж січня-липня до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 млрд грн», - написав він.

Також за словами Зубка, «за сім місяців цього року бюджети 366 ОТГ сягнули 4,7 млрд грн. Приріст надходжень до загального фонду бюджетів ОТГ проти січня-липня минулого року склав 39,8% або + 1,3 млрд грн».

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-червень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 29,035 млрд грн проти 35 млрд грн дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету за цей період становили 325,773 млрд грн, витрати – 394,906 млрд грн.

Зведений бюджет України за січень-червень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 52,145 млрд грн проти 11,280 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.