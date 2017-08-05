Проти екс-очільниці НБУ Гонтаревої відновили слідство

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити слідство проти колишньої очільниці Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої. Про це йдеться в ухвалі суду, передає "Економічна правда".

Читайте також "Моя місія завершена": Гонтарева написала прощальне послання"Постанову слідчого з особливо важливих справ про закриття кримінального провадження скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", — йдеться у постанові.

Зазначається, що рішення про закриття кримінального провадження слідчий ГПУ ухвалив необґрунтовано.

Слідчий послався на те, що "будь-яких об'єктивних або ж фактичних даних, які б свідчили про наявність у діях голови або інших службових осіб НБУ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України, не встановлено, а їх одержання слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано".

Суд назвав такі доводи необґрунтованими, оскільки під час слідства не досліджено всі обставини справи.

Нагадаємо, 14 липня 2015 року Міністерство внутрішніх справ порушило справу проти керівництва НБУ після відповідного звернення народного депутата Віталія Купрія.