Євросоюз після Brexit втратить до 12 мільярдів євро на рік

Лондон в рамках процедури Brexit мінімум до 2020 року повинен буде перераховувати компенсаційні виплати Брюсселю для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом.

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Про це повідомив єврокомісар з бюджету Гюнтер Еттінгер в інтерв'ю Bild, передає Deutsche Welle.

Незважаючи на те, що офіційний вихід Великобританії зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року, країні доведеться ще деякий час нести фінансовий тягар за рядом довгострокових програм, брати участь у яких вона зобов'язалася раніше.

Тим не менш Євросоюз у будь-якому випадку після Brexit недоотримає від 10 до 12 млрд євро бюджетних коштів на рік. Покрити нестачу планується за рахунок скорочення витрат і підвищення навантаження на інші країни - члени співтовариства. Гюнтер Еттінгер також висловив думку, що в подальшому Брюсселю доведеться відмовитися від практики фінансових послаблень для ряду держав ЄС.

Нагадаємо, джерела в британських урядових колах раніше повідомили The Sunday Telegraph, що Лондон готовий виплатити до 36 млрд фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро) в рамках своїх зобов'язань перед ЄС. При цьому погодитися з визначеною сумою він готовий, тільки якщо будуть досягнуті прийнятні для нього домовленості з вибудовування подальших економічних відносин з Євросоюзом, включаючи угоду про вільну торгівлю.