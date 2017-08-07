Курс Bitcoin знову обновив історичний максимум - більше $3000

На вихідних криптовалюта Bitcoin (класичний, а не новий Bitcoin Cash) подорожчала до нового рекордного значення, переваливши за відмітку $3000 за один біткойн. Причому відразу кілька популярних криптовалютних бірж, включаючи Coinbase і Kraken, давали за один біткойн більше $3000.

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Зараз вартість одиниці криптовалюти зросла ще більше і на момент підготовки новини перевищує $3200, повідомляє ITC з посиланням на TechCrunch.

Відзначимо, що раніше в травні курс криптовалюти Bitcoin вперше перевищив $2000, а на початку червня валюта майже досягла $3000, а потім різко пішла вниз до $2666. У липні курс вперше за два місяці впав нижче $2000.

Нинішній черговий підйом курсу стався через кілька днів після поділу криптовалюти Bitcoin на два різновиди: класичний біткойн (BTC) і Bitcoin Cash (BCC).

В результаті нового стрибка курсу ринкова капіталізація Bitcoin подолала новий рубіж у $50 млрд. З урахуванням нинішнього курсу, сумарна вартість всіх біткойнів, що знаходяться в обігу, перевищує $53 млрд (дані Coinmarketcap).

Що стосується нового біткойна, після поділу всі наявні на гаманцях користувачів заощадження «подвоїлися» і вони отримали таку ж кількість нових монет Bitcoin Cash (BCC), яке можна витрачати незалежно. На момент запуску новий BCC коштував у 7-8 разів дешевше за звичайний біткойн (BTC) — близько $350-370, але за першу добу криптовалюта показала зростання 120%, ставши третьою за обсягом капіталізації після Ethereum і класичного Bitcoin. Втім, вже на наступний день курс нового біткойна впав до $220. До теперішнього часу один Bitcoin Cash оцінюють в $261.41.

Експерти досить скептично ставляться до перспектив нового різновиду біткойна, яка на даний момент, загалом, не має особливої цінності, якщо забути про біржові скачки. Звісно, це може змінитися в майбутньому, якщо нова валюта отримає належну підтримку з боку всіх учасників ринку, але поки що майнери віддають пріоритет класичного біткойну.