Найбільші платники податків збільшили перерахування до бюджету на 21%

Найбільші платники податків у січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили перерахування до держбюджету на 21%, або на 31 млрд грн - до 176,6 млрд. грн.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова Офісу великих платників ГФС Євген Бамбізов.

"Введення практики персонального консультанта для кожного великого платника і поступова автоматизація процесів дають прекрасні результати. Тим більше, що економіка нехай і повільно, але все-таки виходить із кризи, а це означає, що надходження будуть зростати надалі ще і завдяки цьому", – написав він.

Згідно з повідомленням, 32,6% зазначеної суми надійшло від компаній нафтогазового сектора – 57,6 млрд грн, від підприємств переробної промисловості надійшло 25,5% суми, або 45,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-червень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 29,035 млрд грн проти 35 млрд грн дефіциту за аналогічний період минулого року.