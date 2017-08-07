Пенсії - не гречка: Гройсман розповів про базові принципи гучної реформи

Уряд відстоюватиме підвищення пенсій для 9 млн пенсіонерів і їх автоматичне осучаснення відповідно до інфляції і середньої заробітної плати, скасування оподаткування пенсій, а також збереження пенсійного віку на рівні 60 років у рамках пенсійної реформи, яку парламент розгляне в другому читанні восени.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд має кілька базових принципів, від яких не відійде за жодних обставин. Реформа буде проведена без підвищення пенсійного віку. Вже з жовтня ми піднімемо пенсії для 9 млн пенсіонерів і скасуємо нечесний податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. Надалі пенсії перераховуватимуться автоматично. Пенсії - не гречка, і уряд не дозволить політикам маніпулювати ними... Ці принципові позиції ми будемо відстоювати, і я сподіваюся, вони залишаться незмінними», - зазначив він.

При цьому прем'єр наголосив, що інші аспекти реформи Кабінет міністрів готовий доопрацювати спільно з усіма зацікавленими сторонами.

«Ми встановимо чесні, абсолютно прозорі й однакові для всіх умови виходу на пенсію. Ми ліквідуємо дефіцит Пенсійного фонду, щоб забезпечити ресурс для подальшого зростання пенсій. Ми почали пенсійну реформу, щоб відновити соціальну справедливість для людей похилого віку та дати можливість забезпечити гідну старість нинішній молоді», - написав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак запроваджує вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш як 15 років - у 65 років. Водночас люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 2 років страхового стажу. Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій.