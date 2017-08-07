Курс гривні: євро зупинило зростання, долар опустився ще нижче

У понеділок, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,75/25,77 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,49/30,51 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4306/0,4316 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,8010 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 124 угоди на суму 67,92 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,83/25,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,55/30,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.