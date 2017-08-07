Нацбанк перерахував до бюджету ще 5 мільярдів прибутку

Національний банк України сьогодні, 7 серпня, перерахував у державний бюджет п'ятий транш своєї прибутку в розмірі 5 мільярдів гривень, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, із загальної суми прибутку в 44,4 мільярда гривень, яка має бути перерахована до Державного бюджету України протягом цього року, регулятору залишилося перерахувати ще 14,4 мільярда гривень.

НБУ зазначив, що графік перерахування прибутку до державного бюджету узгоджений з Міністерством фінансів України, передбачає щомісячні транші на порівнянну суму до кінця цього року. Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягнення інфляційних цілей НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з початку року вже було перераховано чотири транші прибутку НБУ (21 квітня, 10 травня, 8 червня і 7 липня) на загальну суму 25 мільярдів гривень.