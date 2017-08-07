Кредити збанкрутілого "Платинум Банку" перейшли в інший банк

"Кредобанк" 4 серпня придбав портфель роздрібних кредитів збанкрутілого "Платинум Банку".

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Про це йдеться в повідомленні на сайті "Кредобанку".

"Повідомляємо про те, що 4 серпня 2017 між публічним акціонерним товариством «Платинум Банк» та ВАТ «Кредобанк» укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами, укладеними між ВАТ «Платинум Банк» та його клієнтами. Починаючи з 4 серпня 2017 новим кредитором за вищевказаними договорами є ВАТ «Кредобанк», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, майже 95,5% кредитів юридичних осіб в ліквідованому «Платинум Банку» на загальну суму 2,686 млрд грн були видані пов'язаним особам, при цьому 95,7% кредитів юросіб не обслуговуються.

Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Платинум Банку» 24 лютого 2017 року. З 11 січня в банку працювала тимчасова адміністрація. «Платинум банк» працює на ринку України з 2005 року. Ключовими власниками фінустанови НБУ визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.