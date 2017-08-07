Міжнародні резерви України скоротилися до $17,8 мільярда

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили 17,795 млрд дол. США в еквіваленті, що на 0,97% нижче за показник на 1 липня.

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"Незначна зміна обсягу резервів відбулося насамперед через витрати на обслуговування державного боргу. В цілому резерви перебувають на рівні на 15% вище, ніж на початку поточного року", - повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що в липні до резервів надійшло 157,9 млн дол. США від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих у валюті, кошти від купівлі НБУ валюти на міжбанку в розмірі 64,7 млн дол.

Водночас у липні НБУ провів валютний аукціон, в ході якого продав 34,9 млн дол. США. Вихід Національного банку з продажем валюти був пов'язаний з необхідністю згладити надмірні коливання на міжбанківському валютному ринку.

Крім того, кошти з резервів у липні використовувалися для платежів уряду з обслуговування і погашення валютного державного боргу в сумі 579,4 млн дол. США.

Також повідомляється, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 липня 2017 року становили 17,97 млрд дол. США в еквіваленті, що на 2% вище за показник на 1 червня.

За прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року, при цьому визначальним фактором для прогнозу залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.