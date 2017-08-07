Нацбанк вперше два місяці купив на міжбанку $50 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 7 серпня, купив у банків 50 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,7866 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 74,6 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 15:00 склав 25,7850 гривні/долар, учасники ринку уклали 358 угод на 294,78 мільйона доларів.