Курс біткойна вперше перевищив $3,4 тисячі
Сьогодні вартість біткойну перевищила показник у 3400 доларів за монету, впритул наблизившись до 3450 доларів.
Курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin (біткойн) знову побив свій історичний рекорд, поставлений лише два дні тому, повідомляє Новое время.
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"Сьогодні вартість біткойну почала різко збільшуватися після обіду та перевищила показник у 3400 доларів за монету, впритул наблизившись до 3450 доларів. На момент написання матеріалу курс біткойну коливався близько 3420 доларів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, згідно з біржовими даними coinmarketcap, капіталізація біткойну також досягла рекорду і вперше в історії перевищила 55 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що минулі вихідні стали знаковими для біткойну, курс якого встановив новий історичний рекорд більш 3300 доларів за монету. Два дні тому, 5 серпня, вартість криптовалюти досягала 3359 доларів.
До цього, останній раз криптовалюті вдавалося подолати позначку у 3000 доларів в червні цього року, після чого курс біткойни кілька разів падав і знову піднімався.
Також повідомлялося, що у вівторок, 1 серпня стався так званий форк (поділ) біткойну, який викликав серйозну волатильність у цей день. У результаті цього утворилися дві криптовалюти - оригінальний Bitcoin (BTC) і новий Bitcoin Cash (BCC/BCH).