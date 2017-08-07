Екс-голова правління "ЮСБ Банку" заявив про переслідування та спроби дискредитації

Екс-голова правління ПАТ "Юніон Стандард Банк" (ЮСБ Банк, Union Standard Bank, Київ) Євген Кандидатов заявляє про безпідставне кримінальне переслідування, направленому на його дискредитацію як свідка у кримінальній справі стосовно колишніх керівників банку, повідомляє Обозреватель.

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Як повідомив адвокат Руслан Кириленко, який представляє інтереси Кандидатова, "група осіб, причетних до доведення до банкрутства ПАТ "Юніон Стандард Банк" за допомогою тиску на судові та правоохоронні органи розпочала інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація колишнього голови правління банку".

За словами адвоката, ці особи на чолі з колишнім головним керуючим директором ЮСБ Банк Фрідріхом Поллаком і його радником Петром Деметером, "будучи фактичними винуватцями в заподіянні збитків банку у розмірі 400 мільйонів гривень, використовують всі доступні їм механізми, аж до корупційних, щоб перекласти свою провину на колишнього голову правління".

"Немає жодних доказів причетності екс-голови правління Кандидатова, крім показань самого Поллака, які і лягли в основу звинувачення. Суть звинувачення зводиться до безпідставного твердженням кредитів корпоративним клієнтам банку. Особливий інтерес у цьому викликає той факт, що департамент по роботі з юридичними особами очолював сам Поллак і він був рівноправним членом кредитного комітету банку. Але на самостійне затвердження значних сум кредитів ні в кого з правління не було повноважень", - підкреслив Кириленко.

Адвокат стверджує, що Поллак, який спочатку основним фігурантом цього кримінального провадження, а також іншого провадження, розпочатого за фактом привласнення 180 тисяч доларів, замовив кампанію для формування негативної громадської думки щодо Кандидатова, щоб таким чином налаштувати проти нього правоохоронні і судові органи.

Також він звернув увагу, що при обранні запобіжного заходу щодо Кандидатова Печерський районний суд Києва уважно вивчив склалися обставини, викладені вище, і відмовив у задоволенні клопотання про взяття під варту.

Як повідомлялося раніше, ПАТ "Юніон Стандард Банк" був заснований в 1994 році. На 1 липня 2015 року за розміром загальних активів займав 77-е місце (799,4 мільйона гривень) серед 127 діяли на той час у країні банків.

Правління НБУ 2 жовтня 2015 року віднесло банк до категорії неплатоспроможних. 25 грудня 2015 року НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Юніон Стандард Банк". Грошові кошти вкладникам було виплачено за рахунок коштів банку, без залучення державних коштів ФГВФО.