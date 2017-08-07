У доповіді ООН назвали умови досягнення Україною сталого зростання економіки

Україна має протягом наступних 15 років щонайменше подвоїти реальний ВВП, а також довести зайнятість працездатного населення до 70% для досягнення стійкого економічного росту, який відповідає цілям розвитку Організації Об'єднаних Націй.

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Про це повідомляється в національній доповіді ООН, підготовленій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

"Певне пожвавлення економічної активності, яке спостерігалося в 2016 році, є незначним. Україна і надалі потребує системних інституційних та глибоких структурних реформ, запуск масштабних технологічних перетворень. Пріоритетним завданням економічної політики, якій має підкорятися все інше, є забезпечення протягом наступних 15 років реального зростання валового внутрішнього продукту мінімум удвічі з одночасним підвищенням рівня зайнятості населення працездатного віку до 70%", - говориться в доповіді.

При цьому факторами досягнення цієї мети повинні стати створення високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв, збільшення внутрішнього попиту за рахунок доходів населення та інвестицій, підтримка експорту з високою доданою вартістю та реалізація інфраструктурних проектів, а також швидке нарощування продуктивності агропромислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2017 року зріс на 2,5%. У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%. Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна за агресії Росії втратила більше 16% ВВП.

За даними Держстату, зайнятість серед працездатного населення в першому кварталі 2017 року склала 63,3%.