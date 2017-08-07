У доповіді ООН назвали умови досягнення Україною сталого зростання економіки
Україна протягом 15 років має як мінімум подвоїти ВВП для досягнення стійкого зростання.
Україна має протягом наступних 15 років щонайменше подвоїти реальний ВВП, а також довести зайнятість працездатного населення до 70% для досягнення стійкого економічного росту, який відповідає цілям розвитку Організації Об'єднаних Націй.
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Про це повідомляється в національній доповіді ООН, підготовленій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
"Певне пожвавлення економічної активності, яке спостерігалося в 2016 році, є незначним. Україна і надалі потребує системних інституційних та глибоких структурних реформ, запуск масштабних технологічних перетворень. Пріоритетним завданням економічної політики, якій має підкорятися все інше, є забезпечення протягом наступних 15 років реального зростання валового внутрішнього продукту мінімум удвічі з одночасним підвищенням рівня зайнятості населення працездатного віку до 70%", - говориться в доповіді.
При цьому факторами досягнення цієї мети повинні стати створення високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв, збільшення внутрішнього попиту за рахунок доходів населення та інвестицій, підтримка експорту з високою доданою вартістю та реалізація інфраструктурних проектів, а також швидке нарощування продуктивності агропромислового комплексу.
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2017 року зріс на 2,5%. У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%. Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.
Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна за агресії Росії втратила більше 16% ВВП.
За даними Держстату, зайнятість серед працездатного населення в першому кварталі 2017 року склала 63,3%.