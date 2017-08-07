Коливання євро, проблемні кредити українців та нові санкції проти РФ: економічні підсумки тижня (інфографіка)

НБУ оцінив приплив прямих іноземних інвестицій в червні у $630 млн, з них $400 млн — до банківського сектору. Також Нацбанк оцінив частку проблемних кредитів у 58% сукупного портфелю банків. Кількість тендерів в ProZorro сягнула 1 млн, система за рік заощадила державі 19 млрд грн.

Що ж стосується міжнародної економіки, останнім часом спостерігаються коливання на валютному ринку: вартість євро проти долара США підвищилася з початку року на 13%, до рівня 1,18. Туреччина в ІІ кварталі отримала $5,4 млрд доходу від 8,9 млн туристів, з них 214 тис з України — 4-й результат в світі після Росії, Німеччини, Ірану.

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Технологічна революція лишила позаду постіндустріальних гравців: компанії Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook з сукупною капіталізацією $3 трлн. посунули нафтові компанії з ТОП-5 світових лідерів за капіталізацією. До того ж, вартість нової криптовалюти BitcoinCash зросла з $300 до $558, капіталізація перевищила $9 млрд.

І поки в Україні за рік імпортовано понад 50 тис. легкових авто б/в за зниженими ставками акцизу, в ЄС у червні на 54% зросли продажі нових електрокарів до 102,6 тис. авто.