В Україні ще один банк має намір відмовитися від банківської ліцензії
19:11, 07 серпня 2017Фінанси
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Акціонери банку на загальних зборах розглянуть питання припинення фінустановою банківської діяльності.
"Апекс-банк" має намір припинити банківську діяльність / фото minfin.com.ua
Акціонери "Апекс-банку" на загальних зборах 23 серпня розглянуть питання припинення банківської діяльності фінансовою установою.
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Про це йдеться в порядку денному зборів акціонерів фінустанови.
"Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи", - йдеться в порядку денному зборів.
Довідка УНІАН. "Апекс-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ основних власників банку є громадянин України Євген Кузнєцов.
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