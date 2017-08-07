Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2578,4907 (7 серпня – 2584,2893)

100 EUR – 3041,8455 (7 серпня – 3067,0345)

10 RUR – 4,2932 (7 серпня – 4,2837)

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,76/25,78 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,3736/30,3946 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7851 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 410 угод на суму 340,10 мільйона доларів.