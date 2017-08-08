НБУ змінив розміри коригуючих коефіцієнтів за заставами банків

Національний банк України затвердив нові розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів, що приймаються в якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування, операціями прямого репо та операцій за договорами про зберігання запасів готівки. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, метою застосування коригуючих коефіцієнтів є мінімізація втрат Національного банку України в разі реалізації процентного ризику, валютного ризику та ризику ліквідності, які призводять до зменшення справедливої вартості ухваленого Нацбанком застави. Коригуючі коефіцієнти застосовуються до справедливої вартості застави і залежать від її основних характеристик.

Так, Національний банк визначає стандартні коригуючі коефіцієнти для облігацій внутрішньої державної позики, згрупованих за такими характеристиками, як валюта номіналу, залишковий строк до погашення, розмір купона і наявність додаткових умов (наприклад, індексація або погашення шляхом амортизації). Коригуючий коефіцієнт для іноземної валюти та депозитних сертифікатів Національного банку України залишено без змін - 95% і 100% відповідно.

Також затверджено розмір граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна) на рівні 5%. Це означає, що Національний банк вимагатиме від банку внесення додаткових активів для забезпечення виконання зобов'язань лише у разі зменшення справедливої вартості застави за операціями рефінансування, операціями прямого репо чи операцій за договорами про зберігання запасів готівки з урахуванням коригуючих коефіцієнтів більше, ніж на 5%. Зменшення справедливої вартості застави в межах 5% буде покриватися за рахунок коригуючих коефіцієнтів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 липня 2017 року склав 65,417 мільярда гривень, що на 0,8% нижче показника на 1 червня 2017 року.