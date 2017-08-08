Суд підтвердив правомірність визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним

Київський апеляційний адміністративний суд України підтвердив законність, правомірність і обґрунтованість рішень Національного банку щодо виведення банку "Михайлівський" з ринку, повністю відмовивши акціонеру цього банку в позові. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, компанія "Екосіпан", яка є акціонером банку, оскаржувала в суді рішення регулятора щодо правомірності виведення банку "Михайлівський" з ринку.

НБУ нагадав, що суд 15 травня 2017 року задовольнив позов товариства частково і скасував рішення Національного банку україни та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про неплатоспроможність банку "Михайлівський", введенні в нього тимчасової адміністрації та ліквідації. При цьому суд відмовився зобов'язати НБУ відновити роботу банку "Михайлівський".

Національний банк не погодився з рішенням суду першої інстанції, подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний адміністративний суд 7 серпня 2017 року задовольнив повністю.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.