В Україні євро дешевшає після значного зростання

У вівторок, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,72/25,74грн/дол, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,36/30,39 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4306/0,4316 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,7354 грн/дол, учасники ринку на цей час уклали 220 угод на суму 113,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,76/25,78 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,3736/30,3946 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.