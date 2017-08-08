На Житомирщині з початку року за надані землевпорядниками адмінпослуги до місцевих бюджетів надійшло понад 1,8 мільйонів гривень

На Житомирщині з початку року за надані землевпорядниками адмінпослуги до місцевих бюджетів надійшло понад 1,8 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Держгеокадастру у Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, фахівці Держгеокадастру Житомирської області від початку цього року надали 122,6 тис. платних та безоплатних адміністративних послуг.

"За адмінпослуги, що потребують оплати, землевпорядники перерахували до місцевих бюджетів регіону 1,813 млн грн. Найбільші надходження – у розмірі 1,395 млн грн отримали за послуги з надання витягів про земельну ділянку з Державного земельного кадастру (ДЗК). Ще 234,1 тис. грн надійшло за виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення",- повідомляє прес-служба відомства.

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Переважну більшість адміністративних послуг – 100,9 тис., або 82% від їх загальної кількості – громадяни отримали на безоплатній основі. Жителі Житомирщини найчастіше звертались з приводу державної реєстрації земельних ділянок – 34 тис. 080 запитів. Ще 13 тис. 689 запитів стосувались видачі витягів з ДЗК про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.

Максимальну кількість адміністративних послуг надали фахівці структурних підрозділів Держгеокадастру у Хорошівському (12 331), Овруцькому (10 тис. 608) та Житомирському (10 тис. 200) районах області.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

На Житомирщині надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин відбувається у 28 ЦНАПах.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської ОДА ініціював програму підтримки житомирського бізнесу. Підприємці Житомирщини можуть взяти дешевий кредит на розвиток свого виробництва.