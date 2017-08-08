Курс Bitcoin знову оновив історичний максимум

Курс першої і найпопулярнішої криптовалюти на сьогоднішній день Bitcoin (біткоін) вийшов на нову висоту і знову побив свій рекорд. Тепер криптовалюта подолала рівень у $3500 за монету, повідомляє Новое время.

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Сьогодні вартість біткоіну продовжила своє різке зростання і перевищила показник у $3500. На момент написання матеріалу курс біткоіну коливався близько $3520.

При цьому, вартість іншої популярної криптовалюти - Ethereum (ефір) також зросла. Курс ефіру піднявся до $275. Втім, ефіру ще далеко до свого історичного рекорду, який криптовалюта досягла у червні цього року. Тоді курс ефіру досягав $401.

Також, згідно з біржовими даними coinmarketcap, капіталізація біткоіну перевищила $57 млрд. А загальна вартість всіх криптовалют зросла більше $121 млрд.

Нагадаємо, що напередодні біткоін у черговий раз побив свій рекорд. Його вартість піднялася вище $3400 за монету.

Також повідомлялося, що минулі вихідні стали знаковими для біткоіну, курс якого встановив новий історичний рекорд більш $3300 за монету.

До цього, останній раз криптовалюті вдавалося подолати позначку у $3000 у червні цього року, після чого курс біткоіну кілька разів падав і знову піднімався.

Також повідомлялося, що у вівторок, 1 серпня стався так званий форк (поділ) біткоіну, який викликав серйозну волатильність у цей день. У результаті цього утворилися дві криптовалюти - оригінальний Bitcoin (BTC) і новий Bitcoin Cash (BCC/BCH).