Експерти прогнозують зниження курсу гривні до кінця року

Курс гривні до кінця поточного року може знизитися до 27,5 грн/дол. через сезонний девальваційний тиск у кінці року, вважає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

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За її словами, у результаті зниження курсу обсяги купівлі валюти Нацбанком знизяться в цей період.

"Згідно з нашим поточним прогнозом, резерви НБУ до кінця року можуть зрости до 22 млрд дол. (+42% рік до року), що буде відповідати 4,7 місяця імпорту. Проте фактичний показник залежатиме від декількох факторів: обсягу випуску дебютних суверенних єврооблігацій (ми очікуємо 1,5 млрд дол.), обсягу первинного розміщення валютних ОВДП (поки не виправдовує наших очікувань), а також перерахування спецконфіскованих коштів у розмірі 1,1 млрд дол. з рахунку уряду в державному "Ощадбанку" (не враховується в резервах НБУ) на казначейський рахунок (враховується в резервах НБУ)", - йдеться в коментарі експерта.

За її словами, зростанню резервів буде також сприяти транш фінансування від МВФ в розмірі 1,9 млрд дол., який, як очікує Бєлан, буде отримано в четвертому кварталі поточного року, одержання бюджетної підтримки від інших офіційних кредиторів та запозичення уряду на ринку єврооблігацій.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили 17,795 млрд дол. США в еквіваленті, що на 0,97% нижче показника на 1 липня.

У вівторок, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,72/25,74 грн/дол.