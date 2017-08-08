Експерти прогнозують зниження курсу гривні до кінця року
За словами Бєлан, курс нацвалюти до кінця року може знизитися до 27,5 за долар.
Курс гривні до кінця поточного року може знизитися до 27,5 грн/дол. через сезонний девальваційний тиск у кінці року, вважає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.
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За її словами, у результаті зниження курсу обсяги купівлі валюти Нацбанком знизяться в цей період.
"Згідно з нашим поточним прогнозом, резерви НБУ до кінця року можуть зрости до 22 млрд дол. (+42% рік до року), що буде відповідати 4,7 місяця імпорту. Проте фактичний показник залежатиме від декількох факторів: обсягу випуску дебютних суверенних єврооблігацій (ми очікуємо 1,5 млрд дол.), обсягу первинного розміщення валютних ОВДП (поки не виправдовує наших очікувань), а також перерахування спецконфіскованих коштів у розмірі 1,1 млрд дол. з рахунку уряду в державному "Ощадбанку" (не враховується в резервах НБУ) на казначейський рахунок (враховується в резервах НБУ)", - йдеться в коментарі експерта.
За її словами, зростанню резервів буде також сприяти транш фінансування від МВФ в розмірі 1,9 млрд дол., який, як очікує Бєлан, буде отримано в четвертому кварталі поточного року, одержання бюджетної підтримки від інших офіційних кредиторів та запозичення уряду на ринку єврооблігацій.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили 17,795 млрд дол. США в еквіваленті, що на 0,97% нижче показника на 1 липня.
У вівторок, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,72/25,74 грн/дол.