Зростання цін в Україні прискорилося майже до 16%

Інфляція в Україні в липні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, червнем, сповільнилася до 0,2% з 1,6% у червні проти травня.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,9% з 15,6%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, споживчі ціни в Україні зросли на 8,2%.

За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення - 74,8%, електроенергію - 63,7%, овочі - 59,9%, водопостачання - 41,2%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на утримання будинків і прибудинкових територій - 8,5%, залізничний транспорт - 6,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні проти квітня. У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% з 13,5%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції цього року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.