Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2573.2557 (8 серпня – 2578.4907)

100 EUR – 3040.0443 (8 серпня – 3041.8455)

10 RUR – 4.2896 (8 серпня – 4.2932)

У вівторок, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,72 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 30,35/30,37 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,7326 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 454 угоди на суму 261,76 млн дол.