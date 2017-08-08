Митниці похвалилися перевиконанням плану надходжень до держбюджету на 14%

Митниці в січні-липні перерахували до державного бюджету 169,4 млрд грн, що на 14,2%, або 21 млрд грн, більше, ніж передбачено планом надходжень на зазначений період, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Читайте такожНайбільші платники податків збільшили перерахування до бюджету на 21%

Згідно з повідомленням, порівняно з січнем-липнем 2017 року надходження зросли на 36,8%, або на 45,6 млрд грн.

Фіскальна служба зазначила, що в цьому році 10% від перевиконання митних платежів спрямовуються на розвиток інфраструктури митниць і збільшення заробітної плати їх працівників. За січень-липень 2017 ця сума становить 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-липні поточного року отримав 447,635 млрд грн доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 48,6% вищі за показника за аналогічний період минулого року.