Базова інфляція в Україні в липні зросла до 7,3%

Базова інфляція в Україні в липні 2017 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, прискорилася до 7,3% з 6,8%, зафіксованих у червні-2017 до червня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, червнем 2017 року, базова інфляція в липні сповільнилася до 0,1% з 0,2% у червні до травня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 4,1%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, червнем, сповільнилася до 0,2% з 1,6% у червні до травня. У річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,9% з 15,6%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.