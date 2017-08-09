Міжнародна фінансова корпорація вперше взяла гривневий кредит

«Райффайзен Банк Аваль» вперше в історії України надав Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) кредит у національній валюті. Про це повідомляє прес-служба банку.

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Згідно з повідомленням, позика у розмірі 400 млн гривень видана банком на 8 років. Кошти IFC спрямує на фінансування інвестиційних проектів українських компаній.

До цього корпорація здійснювала фінансову підтримку українських компаній тільки в іноземній валюті, відзначили в банку.

"Ми працюємо над тим, щоб розширити доступ до такого необхідного фінансування для українських компаній і продовжити термін ресурсів на ринку", - сказав голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Джейсон Пеллмар.

За його словами, перший кредит у гривні вже отримав «Ашан Рітейл».

Нагадаємо, нещодавно НБУ дозволив міжнародним фінансовим установам кредитувати клієнтів і в гривні.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть перший кредит у національній валюті України терміном на 8 років на суму 400 млн грн (близько 15 млн дол.) компанії «Ашан Рітейл» (Auchan Retail).

Довідка УНІАН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку і фокусується на приватному секторі країн, що розвиваються. У 2016 фінансовому році обсяг довгострокових інвестицій IFC в країнах досяг 19 млрд дол.

«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).

«Райффайзен Банк Аваль» у першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив прибуток в 1,9 раза до 2,738 млрд грн.