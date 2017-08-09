Надходження до зведеного бюджету України зросли більш ніж на 100 мільярдів

Надходження до зведеного бюджету України в січні-липні 2017 року становили 454 млрд грн, що на 101,6 млрд грн, або на 28,8% вище показника за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, з початку року до державного бюджету надійшло 352,2 млрд грн, до місцевих бюджетів – 101,9 млрд грн.

ДФС зазначила, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-липні 2017 становили 344 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 106,7%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше за показник 2015 року.