Нацбанк за місяць видав 23 індивідуальні е-ліцензії на виведення валюти за кордон

Національний банк України з початку видачі електронних індивідуальних ліцензій (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон - з 3 липня - видав 23 індивідуальні ліцензії, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, за цей час новою системою на видачу електронних ліцензій скористалися 8 уповноважених банків.

За даними НБУ, приблизно половина е-ліцензій була видана для здійснення інвестицій за кордон, трохи менше - для розміщення коштів на своєму рахунку за межами України.

Протягом першого тижня було зареєстровано декілька «технічних» е-ліцензій для тестування, але, починаючи з другого тижня, банки вже почали проводити реальні угоди на основі електронної ліцензії. Реальні операції були проведені за 16 е-ліцензіями.

НБУ зазначив, що обсяг операцій, проведених на основі цих 16 електронних ліцензій, становив 437 тис. дол. США і, отже, не мав істотного впливу на стан валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 16 червня прийняв рішення видавати фізичним особам, крім підприємців, електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон. На підставі е-ліцензії громадяни зможуть протягом календарного року перерахувати валюту за кордон у межах еквівалента 50 тис. дол. США.