Уряд підвищив мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів на засіданні 9 серпня ухвалив рішення підвищити мінімальні гуртово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, зокрема, роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшено на 14,00-19,41%; віскі, ром і джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі - на 7,1-13,3%.

"Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено в листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році зросли ставки акцизного податку на більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина та ін.). Відбулося зростання й інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

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Мінекономрозвитку зазначило, що до міністерства надійшли численні звернення учасників ринку, які зазначали, що діючі мінімальні ціни не покривають їх операційних витрат. В результаті, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка несумлінних виробників. Це відбувається тому, що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції тощо.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2107 року акциз на спирт етиловий було підвищено на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольну продукцію - на 12%.

У липні Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення акцизів на сигарети, пиво та етиловий спирт. Зокрема, пропонується підвищити акцизний податок на сигарети з 445,56 до 495,46 грн/1 000 штук, на пиво з 2,78 до 3,09 грн/літр і на етиловий спирт з 126,96 до 141,18 грн з розрахунку за 1 л 100% спирту.