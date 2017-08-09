Дефіцит біометричних паспортів: для збільшення виробництва документів виділять додаткові гроші

Кабінет міністрів України зменшив до 40% з 75% частку відрахування чистого прибутку для поліграфічного комбінату «Україна» для реінвестування до кінця року 68,5 млн грн у збільшення виробництва біометричних паспортів.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Попит на біометричні закордонні паспорти злетів, коли люди переконалися, що безвізовий режим насправді діє. Ми знаємо про проблему потужностей, яку зараз має поліграфкомбінат. Відповідно до фінплану, на розвиток у 2017 році було закладено 43,4 млн грн. Цього недостатньо, щоб вчасно модернізувати виробництво. Тому ми пропонуємо дозволити поліграфкомбінату «Україна» здійснити додаткові інвестиції у свої потужності вже зараз. Це 68,5 млн грн до кінця цього року і близько 123 млн грн у 2018 році. Так поліграфкомбінат зможе адаптувати виробництво до попиту на свою продукцію, що в цілому буде стимулювати розвиток підприємства», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

За словами міністра, додаткові кошти будуть у тому числі спрямовані на придбання обладнання для друку паспортів та ID-карт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», який займається виготовленням цінних паперів і документів, включаючи біометричні паспорти та ID-карти, від Національного банку Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Після введення Європейським Союзом безвізового режиму для українців, які мають біометричні паспорти, попит на них перевищив можливості з їх виробництва і оперативної видачі. У зв'язку з цим отримання біометричного закордонного паспорта ускладнено, а громадяни стикаються з чергами і затримками. За даними Державної міграційної служби, з початку року оформлено понад 1 млн 800 тис. закордонних паспортів, щодня оформляється більше 20 тис. документів. У ДМС очікують спаду ажіотажу через 1-2 тижні паралельно із загасанням туристичного сезону.