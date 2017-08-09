Ліквідацію банку "УПБ" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік - до 30 серпня 2018 року - ліквідацію "Українського професійного банку", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, на відповідний термін також продовжені повноваження ліквідатора банку Любові Пантіній.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Українського професійного банку" 1 вересня 2015 року.

"Український професійний банк" (м. Київ) зареєстровано в січні 1992 року. За даними банку, понад 95% його акцій належало компанії "Український інвестиційно-фінансовий альянс".