Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2572,4503 (9 серпня – 2573,2557)

100 EUR – 3017,7414 (9 серпня – 3040,0443)

10 RUR – 4,2902 (9 серпня – 4,2896)

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,72 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 30,18/30,20 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7245 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 428 угод на суму 229,44 мільйона доларів.