В Україні введуть єдиний рахунок для оплати податків

Кабінет міністрів схвалив законопроект про впровадження єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників податків. Відповідне рішення було прийнято урядом на засіданні в середу.

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Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів України, законопроектом передбачається право платника податків за власним бажанням відкрити за допомогою електронного кабінету єдиний рахунок у Казначействі і використовувати для сплати податкових зобов'язань з податків і зборів, єдиного соціального внеску. Платник податків матиме можливість сплатити такі податкові зобов'язання, як податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, рентну плату, екологічний податок та інші податки і збори, крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального.

Мінфін зазначив, що законопроект спростить процедуру розрахунків платників податків, значно заощадить фінансові та часові витрати, зменшить кількість помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань платником податків, дозволить уникнути непорозумінь із зміною бюджетних рахунків, оскільки в електронному кабінеті платника податків будуть розміщені правильні реквізити рахунків.

Як повідомляв УНІАН, в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан пообіцяв з 1 січня 2018 року перевести всі послуги, які надає ДФС, в електронний кабінет платника податків.

У 2015 році Кабінет міністрів України заявив про намір до кінця 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. Планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.