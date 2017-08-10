Грошова база в Україні незначно знизилась

Обсяг грошової бази в Україні за липень 2017 року знизився на 0,6% - до 379,553 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 0,5%.

Згідно з наведеними даними, за підсумками липня 2017 року грошова маса зросла на 1% до 1,114 трлн грн, що було зумовлене збільшенням готівки в обігу поза банками і залишків за депозитами.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за червень 2017 року зріс на 3,7% - до 381,757 млрд грн.