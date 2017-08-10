Міністр соцполітики розповів, хто після реформи отримуватиме надбавки до пенсії

Пенсійна реформа передбачає виплату надбавок до пенсії українцям, страховий стаж яких перевищує 35 років, повідомив 9 серпня у ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Якщо йдеться про людей, які працювали до 2012 року, у них стаж роботи для жінок - повний страховий - мав бути 20 років, а для чоловіків - 25. І чий стаж перевищив цю цифру, їм платили надбавку, і скасовувати цю надбавку ніхто не буде, вона залишиться», - сказав міністр.

За його словами, нинішня реформа передбачає, що повний страховий стаж становить 35 років, відповідно, люди, стаж яких перевищує цю цифру, матимуть право на таку надбавку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш як 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 2 років страхового стажу. Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.