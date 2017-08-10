Дозволено все, що прямо не заборонено: Нацбанк оприлюднив новий законопроект про валюту

11:07, 10 серпня 2017
Фінанси
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Регулятор проведе публічне обговорення законопроекту і передасть його на розгляд Нацради реформ.

Нацбанк проведе публічне обговорення законопроекту

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

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НБУ планує обговорити зазначені пропозиції щодо законодавчих змін із представниками бізнесу, банківського сектору, експертного співтовариства і державних установ упродовж наступних трьох тижнів.

"Пропозиції Національного банку з урахуванням зауважень, які ми отримаємо, будуть представлені на Національну раду реформ, - цитуються в повідомленні слова заступника голови НБУ Олега Чурія. - Ми сподіваємося, що наше бачення кроків, необхідних для переходу до ліберальної моделі валютного регулювання, знайде підтримку в Національній раді реформ".

Регулятор нагадав, що 1 грудня 2016 року опублікував концепцію нової моделі валютного регулювання, а також дорожню карту щодо її введення.

Концепція передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами і нерезидентами в іноземній і національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

На думку Національного банку, за нової моделі валютного регулювання ринкові інструменти мають превалювати над адміністративними (антикризовими). Режим вільного руху капіталу передбачає відсутність валютних обмежень, а отже, не вимагає валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Зате дотримання валютного законодавства в цілому покладається на валютний нагляд.

Згідно з повідомленням, відповідно до пропозицій Національного банку після ухвалення закону "Про валюту" Верховною Радою України потрібно буде шість місяців перехідного періоду на узгодження нормативно-правових актів Національного банку з нормами закону. Після цього закон набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в 2016 році представив концепцію нової моделі валютного регулювання, перший законопроект у рамках якої регулятор планував подати у другому кварталі 2017 року. Нова модель не тільки є більш ліберальною порівняно з чинною, а й відповідає міжнародній практиці - директиві ЄС 88/361/ЄЕС про вільний рух капіталу та Угоді про асоціацію між Україною і ЄС. Нова модель передбачає поступове пом'якшення валютного регулювання в три етапи - зняття обмежень з експортно-імпортних операцій і прямих іноземних інвестицій, обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового капіталу, а також усіх перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордоном. В основу нової системи ляже рамковий закон «Про іноземну валюту», який визначатиме основні принципи валютного регулювання, при цьому конкретні норми будуть виведені на рівень підзаконних актів.

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Теги: #валютний ринок#закон про валюту