НБУ підрахував депозити в українських банках

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за липень, за оперативними даними, зріс на 0,5% - до 449,761 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) також зріс - на 2,1%, до 13,614 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, така динаміка була забезпечена істотним зростанням вкладів корпоративного сектору. Зокрема, портфель депозитів бізнесу в національній валюті в липні збільшився на 2%, у той час як залишки за гривневими депозитами населення скоротилися на 1%, що перш за все пояснюється сезонним чинником.

З початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 5,7%, валютних - знизився на 0,5%.

За даними НБУ, в липні портфель кредитів, наданих банками корпоративному сектору і населенню в національній валюті, продовжував зростати - на 1,8% порівняно з червнем. Зокрема, залишки за кредитами, наданими бізнесу в національній валюті, збільшилися на 1,8%, домашнім господарствам - на 1,6%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках в 2016 році в національній валюті зріс на 8,7% - до 425,624 млрд грн, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.