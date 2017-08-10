Світовий банк планує закуповувати товари та послуги через Prozorro

Світовий банк завершив оцінку системи електронних закупівель Prozorro на предмет відповідності вимогам Багатостороннього банку розвитку (Multilateral Development Bank), зробивши позитивні висновки, що є основою для прийняття рішення про закупівлю товарів і послуг через Prozorro для проектів банку в Україні.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Це чудові новини для Prozorro і чергове міжнародне підтвердження ефективності системи. Ми сподіваємося, що через кілька місяців перші тендери Світового банку вже будуть у Prozorro і український бізнес зможе публічно брати в них участь», - зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, державні закупівлі через електронну систему Prozorro з 1 серпня 2016 року заощадили 19,1 млрд грн бюджетних коштів за рахунок зниження цін у результаті конкуренції.

Мінекономрозвитку планує в 2017 році досягти економії бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних держзакупівель Prozorro в 50 млрд грн.