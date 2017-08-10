Кабмін у жовтні почне готувати новий закон про пенсії для військових

Уряд у рамках пенсійної реформи планує почати розробку нового законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців у жовтні 2017 року, повідомив 9 серпня в ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Підвищення пенсій військовослужбовцям визначатиметься новим законом про пенсійне забезпечення. Цим законом - законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - пенсії військовослужбовцям не регулюватимуться. Наступний законопроект у рамках пенсійної реформи, вже 2-го етапу, визначатиме пенсійне забезпечення військовослужбовців, до якого ми приступимо в жовтні місяці 2017 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке стосуватиметься, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.

За словами Реви, з 2021 року почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій відповідно до збільшення показника інфляції та зростання рівня середньої зарплати), що дасть змогу уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше. Він зазначив, що на сьогодні такі розриви в розмірах пенсій досягають трьох і більше разів.

Міністр повідомив, що в проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично на суму не менш як 50% від рівня інфляції і 50% від рівня середньої заробітної плати.