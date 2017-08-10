В окупованому Криму лопнув один з головних банків

Центробанк Росії ввів тимчасову адміністрацію в один із головних банків окупованого Криму - Генбанк, передає ПРАЙМ з посиланням на регулятора.

"Банк Росії ухвалив рішення про реалізацію заходів, спрямованих на підвищення фінансової стійкості АТ "Генбанк" (м. Сімферополь), враховуючи, що Банк є значущим для Республіки Крим та міста Севастополь", - повідомляє Банк Росії.

Читайте такожЗатвердження нових санкцій Трампом запроваджує нову "нормальність" для Росії - BloombergГенбанк на 1 липня поточного року обіймав 119 місце в банківській системі РФ з активами в розмірі 33,2 млрд рублів (1 дол. - 60 руб.), власні кошти - 3 млрд рублів, вклади населення - 15,3 млрд рублів.

Генбанк був створений в 1993 році, в даний час інфраструктура кредитної організації включає в себе понад 100 підрозділів, які представлені майже в усіх населених пунктах окупованого Росією півострова.

Напередодні стало відомо, що нелегітимний уряд анексованого Криму як акціонер Генбанка прийняв рішення залучити Собінбанк, що входить до групи банку "Росія", в якості системного інвестора. Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло, що відділення Генбанка, що працюють в окупованому Криму, увійдуть до складу групи банку "Росія".