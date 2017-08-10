Євро після значного зростання продовжує дешевшати

У четвер, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,69/25,71 грн/дол, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебуває на рівні 30,11/30,13 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4281/0,4286 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,6988 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 138 угод на суму 73,54 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,72 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,18/30,20 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.