В інституті Патона знайшли "фабрику" генерування криптовалюти Bitcoin

Слідчі Святошинського управління поліції й Служби безпеки України (СБУ) виявили на території державного підприємства "Лікувально-оздоровчий центр" ІЕЗ ім. Патона "200 одиниць комп'ютерного обладнання для генерації (Майнінг) криптовалюти Bitcoin, яке працювало з порушенням законодавства України.

Про це йдеться в постанові Святошинського районного суду Києва, яку опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

У постанові суду йдеться, що в ході досудового розслідування встановлено, що кілька осіб за попередньою змовою з корисних мотивів вирішили здійснити підробку банківських документів.

«Випуск і обіг грошових сурогатів криптовалюти Bitcoin на території України заборонені згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України "Про Національний банк України», - йдеться в постанові.

У документі також наголошується, створення Bitcoin порушує вимоги законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", статті 9 Закону України "Про платіжні системи і переказ коштів в Україні".

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«Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем і оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні лише після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру», - йдеться в постанові.

Слідчий зазначив, що для реалізації злочинного наміру на території Лікувально-оздоровчого комплексу "ІЕЗ ім. Патона" було розміщено 200 одиниць комп'ютерного обладнання, так звані "майнери". При цьому жодних договорів не було укладено, оскільки згаданій вище групи сприяли службові особи Лікувально-відновлювального центру.

"Отримана криптовалюта використовується як засіб платежу шляхом здійснення обмінних операцій на електронні гроші офіційних платіжних систем, шляхом підробки електронних платіжних доручень та інших банківських документів", - акцентується в постанові суду.

Надалі частина згенерованої валюти з використанням гаманців електронних платіжних систем конвертується і переводится на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. З них зазначені кошти перераховуються на карткові рахунки зловмисниками і переводяться в готівку.

Суд дозволив Нацполіціі провести огляд за адресою "Лікувально-відновлювального центру ІЕЗ ім. Патона" з метою розшуку і вилучення речей та документів, пов'язаних з генерацією Bitcoin.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Податкова міліція Києва спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами у ході легалізації коштів з використанням криптовалюти.

Раніше Національний банк України повідомляв, що не несе відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.