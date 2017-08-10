НАБУ запобігло розкраданню 879 мільйонів гривень – Ситник

Станом на 30 червня в провадженні детективів Національного антикорупційного бюро перебувало 371 кримінальне провадження, відомство запобігло розкраданню 879 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-конференції сьогодні в Києві.

«Станом на 30 червня 2017 року в провадженні детективів Антикорупційного бюро перебувало 371 кримінальне провадження. Відносно 121 особи складено обвинувальний висновок. 78 кримінальних проваджень передано до суду і зараз розглядаються по суті», - сказав він.

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Також, за словами Ситника, по 16 справам є обвинувальні вироки, які набрали законної сили.

«136 млн грн відшкодовано збитків по тим провадженням, які передані до суду. Попереджено розкрадання 879 млн грн. Загальна сума збитків по тим провадженням, які розслідуються, складає 77 млрд грн. Ще 27 млн грн – це ті кошти, які конфісковані за рішенням суду», - наголосив Ситник.

Крім того, за його словами, зараз на стадії виконання знаходиться ряд рішень про стягнення на користь держави майже 90 млн грн.

«30 млн грн – це угода, яка укладена по так званій «газовій справі», - додав він.